Коронавирус выявили у 4413 человек в Москве за сутки

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

За сутки в столице выявили 4413 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале в четверг, 22 октября.

Всего в Москве зафиксировали уже 381 430 случаев инфекции.

В России за минувшие сутки выявлен 15 971 случай COVID-19. Больше всего пациентов с коронавирусом зафиксировали в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

Фото: Оперштаб

Ранее сообщалось, что в Москве вылечились от инфекции уже более 282 тысяч человек.

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