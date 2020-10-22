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Коронавирус выявили у 4413 человек в Москве за сутки
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Коронавирус выявили у 4413 человек в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

За сутки в столице выявили 4413 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале в четверг, 22 октября.

Всего в Москве зафиксировали уже 381 430 случаев инфекции.

В России за минувшие сутки выявлен 15 971 случай COVID-19. Больше всего пациентов с коронавирусом зафиксировали в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

Коронавирус выявили у 4413 человек в Москве за суткиФото: Оперштаб

Ранее сообщалось, что в Москве вылечились от инфекции уже более 282 тысяч человек.

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