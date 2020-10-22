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Трамп сдал тест на коронавирус перед дебатами с Байденом
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Трамп сдал тест на коронавирус перед дебатами с Байденом

Кирилл Николаев

В мире

Президент США Дональд Трамп сдал тест на коронавирусную инфекцию перед заключительными дебатами со своим оппонентом Джо Байденом. Об этом в четверг, 22 октября, рассказал глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.

По его словам, тест показал отрицательный результат, сообщает РИА Новости.

Заключительные дебаты Трампа и Байдена пройдут в Нэшвилле 22 октября. Ожидается, что они обсудят борьбу с коронавирусом, положение американских семей, расовые проблемы в стране, изменение климата, вопросы национальной безопасности и особенности руководства государством. Выборы главы американского государства назначены на 3 ноября.

О заражении Дональда Трампа и его супруги стало известно в пятницу, 2 октября. Президент отменил все очные встречи и перешел в дистанционный режим работы. Через несколько дней Трампа выписали из больницы. Лечащий врач американского лидера Шон Конли заявил, что у Трампа обнаружены антитела к коронавирусу.

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#тестДональд Трампкоронавирус
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