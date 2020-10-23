ФК ЦСКА сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом» в матче Лиги Европы

Встреча группы K, прошедшая в Клагенфурте, завершилась со счетом 1:1 / Фото: instagram.com/pfc_cska/?hl=en

Столичный футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча группы K, которая состоялась в Клагенфурте, закончилась со счетом 1:1. В составе российской команды на 5-й минуте гол забил Адольфо Гайч. Однако в конце первого тайма защитник Виктор Васин сбил соперника в штрафной, после чего Михаэль Линдль реализовал пенальти на 42-й минуте.

ЦСКА во втором туре 29 октября встретится с загребским «Динамо». Хорватская команда сыграла вничью на своем поле с нидерландским «Фейенордом» (0:0). «Вольфсберг» в этот же день сыграет на выезде с нидерландцами.

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