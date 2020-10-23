Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
ФК ЦСКА сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом» в матче Лиги Европы
Встреча группы K, прошедшая в Клагенфурте, завершилась со счетом 1:1 / Фото: instagram.com/pfc_cska/?hl=en

ФК ЦСКА сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом» в матче Лиги Европы

Юлия Курганова

Спорт

Столичный футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча группы K, которая состоялась в Клагенфурте, закончилась со счетом 1:1. В составе российской команды на 5-й минуте гол забил Адольфо Гайч. Однако в конце первого тайма защитник Виктор Васин сбил соперника в штрафной, после чего Михаэль Линдль реализовал пенальти на 42-й минуте.

ЦСКА во втором туре 29 октября встретится с загребским «Динамо». Хорватская команда сыграла вничью на своем поле с нидерландским «Фейенордом» (0:0). «Вольфсберг» в этот же день сыграет на выезде с нидерландцами.

Читайте также: Футболисты сборной РФ сыграли вничью с командой Венгрии в матче Лиги наций

матч Лиги ЕвропыЦСКАфутбол
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Не виноватая я!» и прочая ефремовщина

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Сможет ли Америка купить Армению

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Москва поддержит инвесторов

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

К чему нас обязывает новая форма вежливости

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Пицца, суши и шашлык: не все блюда закажешь на дом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Маска, я тебя ненавижу

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Климат любви не помеха

Все мнения
О проекте