Социологи назвали идеальный возраст для счастливого брака
Социологи из США определили идеальный возраст для счастливого брака. По мнению специалистов, наилучшим возрастом для создания семьи является период от 28 до 32 лет.
Отмечается, что именно в этом возрасте риск развода минимален, потому что партнеры знают, чего хотят от семейной жизни, и при этом имеют достаточно энергии для выполнения повседневных обязанностей.
Также люди к 30 годам становятся более стабильны в материальном плане. Кроме того, они уже успели насладиться одинокой жизнью и имеют некоторые знания о воспитании детей.
Однако социологи отметили, что в более раннем возрасте брак может мотивировать партнеров на больший заработок, а также дает возможность раньше вырастить детей и после 30 лет тратить больше времени на себя, сообщает портал Marriage.com.
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