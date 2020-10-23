Социологи назвали идеальный возраст для счастливого брака

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Социологи из США определили идеальный возраст для счастливого брака. По мнению специалистов, наилучшим возрастом для создания семьи является период от 28 до 32 лет.

Отмечается, что именно в этом возрасте риск развода минимален, потому что партнеры знают, чего хотят от семейной жизни, и при этом имеют достаточно энергии для выполнения повседневных обязанностей.

Также люди к 30 годам становятся более стабильны в материальном плане. Кроме того, они уже успели насладиться одинокой жизнью и имеют некоторые знания о воспитании детей.

Однако социологи отметили, что в более раннем возрасте брак может мотивировать партнеров на больший заработок, а также дает возможность раньше вырастить детей и после 30 лет тратить больше времени на себя, сообщает портал Marriage.com.

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