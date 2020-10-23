Раненный в Карабахе российский журналист перенес сложную микрохирургическую операцию

Фото: facebook.com / Минобороны Армении

Получивший серьезные ранения в Нагорном Карабахе российский журналист Юрий Котенок перенес сложную микрохирургическую операцию стопы. Об этом сообщили в пресс-службе ереванского медцентра «Эребуни» в пятницу, 23 октября.

— Операция прошла, Котенок переведен в палату и чувствует себя хорошо, — пояснила представитель центра в комментарии РИА Новости.

Она уточнила, что у российского журналиста были многочисленные осколочные ранения. При этом она добавила, что пока нет информации о том, когда военного корреспондента могут выписать.

Напомним, 8 октября в центре карабахского города Шуши был дважды обстрелян собор святого Христа Всеспасителя. В результате инцидента были ранены трое россиян: Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян. Все трое прибыли в Карабах для освещения ситуации в регионе. Арзанова и Баладяна позднее доставили в Россию, а Котенок продолжил лечение в Ереване. В ереванском медцентре 10 октября сообщили, что журналист вышел из комы, был отключен от аппарата искусственного дыхания и начал говорить.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Читайте также: Пашинян рассказал, в каком случае Армения обратится за помощью к России