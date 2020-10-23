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Три микрорайона Южного Тушина обновят по реновации
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Три микрорайона Южного Тушина обновят по реновации

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Сходненская улица Карта всех событий

Жители 8-го, 9-го и 11-го микрорайонов Южного Тушина могут поучаствовать в обсуждении благоустройства района. Оставить свои предложения можно на сайте проекта «Активный гражданин» в разделе «Общественные обсуждения» до 1 ноября включительно.

По словам главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской, в программу реновации восьмого микрорайона Южного Тушина вошли дома, большая часть которых была построена с 1958 по 1967 год. На их месте появится новая современная застройка.

В рамках проекта планируется строительство детского сада на 150 мест на Аэродромной улице. Кроме того, здесь появится физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Дворы микрорайона благоустроят. Рабочие установят новые детские и спортивные площадки.

Также преобразятся 9-й и 11-й микрорайоны Южного Тушина. Здесь появятся два детских сада на 150 мест каждый и поликлиника на 320 посещений в смену. Здания станут частью ансамбля на Сходненской и Лодочной улицах. Кроме того, рабочие обустроят прогулочные пешеходные зоны и проложат сеть велодорожек, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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