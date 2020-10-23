Более 20 тысяч новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Великобритании

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Число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки в Великобритании составило 20 530. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил Sky News.

Отмечается, что за сутки от коронавируса умерли 224 человека. С начала пандемии общее число случаев заболевания в Великобритании превысило 830 тысяч. Всего зафиксировано более 44 тысяч летальных исходов.

Власти Великобритании ужесточают меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Например, в Шотландии ввели ограничения на посещение баров и ресторанов.

Ранее сообщалось, что рекордные 859 случаев нового типа коронавирусной инфекции выявили в Дании за сутки. Всего в общей сложности медики зафиксировали 38 622 случая заболевания.

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