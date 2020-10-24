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Золушка станет парнем-афроамериканцем в новой картине Disney
Фото:«Золушка» (2015)

Золушка станет парнем-афроамериканцем в новой картине Disney

Юлия Курганова

Кино

Студия Disney снимает ленту Sneakerella, что можно перевести как «Кроссолушка». Главным героем современной интерпретации сказки о Золушке станет парень-афроамериканец, который создает кроссовки и работает в магазине обуви, принадлежавшем его покойной матери.

Молодой человек по сюжету фильма вынужден прятать свой талант от отчима и злых сводных братьев.

Действие мюзикла будет происходить в Нью-Йорке. А вместо принца главный герой, которого сыграет звезда «Оно» Чоузен Джейкобс, встретит дочь легенды НБА.

Создатели фильма представляют его как поп/хип-хоп-мюзикл. Премьера ленты должна пройти на стриминг-сервисе Disney+ в 2021 году, сообщает портал Deadline.

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«Золушка»афроамериканецDisney
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