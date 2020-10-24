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«Мужики одним словом»: Машков поделился архивным снимком с юным Янковским
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Мужики одним словом»: Машков поделился архивным снимком с юным Янковским

Кирилл Николаев

Звезды

Актер и режиссер Владимир Машков на своей странице в Instagram опубликовал архивную фотографию, которая была сделана в 1986 году. На снимке слева направо запечатлены Петр Кудряшов, Юрий Екимов, Алексей Бурыкин, Владимир Машков и Филипп Янковский.

Все они учились у Олега Табакова в школе-студии МХАТ и окончили обучение в 1990 году.

— В этом году выпуску 30 лет! — написал режиссер.

Поклонники Машкова оценили архивный снимок. Они отметили, что на фотографии Янковский выглядит совсем юным.

«Филипп красавчик!»; «Какие все молоденькие мальчишки»; «Мужики одним словом», — написали они в комментариях к посту.

Ранее Владимир Машков попал в десятку главных российских актеров десятилетия. Первое место занял Данила Козловский. Следом расположились Александр Петров и Петр Федоров.

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