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Сестра Ефремова заявила, что не писала пожелания смерти Добровинскому
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Сестра Ефремова заявила, что не писала пожелания смерти Добровинскому

Юлия Захарова

Происшествия

Сестра Михаила Ефремова Анастасия прокомментировала сведения о том, что она якобы желала смерти адвокату Александру Добровинскому. Об этом сообщает РЕН ТВ.

— Я ничего подобного не писала, — отметила она.

Ранее в Сети появились сведения, согласно которым сестра актера испытывает ненависть к людям, которые глумились над Ефремовым. Также она якобы желала Добровинскому заболеть коронавирусом в тяжелой форме.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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Михаил ЕфремовДТПАлександр Добровинский
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