«Готов перешагнуть через труп»: Пашаев резко ответил критику Ефремова

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Актер Михаил Ефремов готов пойти самые крайние меры, чтобы смягчить себе приговор. Он способен и на предательство, и на «перешагивание через трупы», считает его бывший адвокат Эльман Пашаев.

Ранее, 22 октября, артист выступил с критикой в адрес экс-защитника, который якобы грубо воздействовал на него во время судебного разбирательства, а также не прислушивался к просьбам.

Комментируя эти обвинения, Пашаев назвал Ефремова «жалким, слабым человеком», которому его нынешние адвокаты пообещали условный срок, если тот «сдаст Пашаева».

— Ему адвокаты обещали, что, если сдаешь Пашаева — получишь условный срок. Сейчас вы видите реальный срок, — отметил юрист в разговоре с НСН.

Пашаев также предположил, что его бывший клиент хочет вырваться на свободу «любой ценой», а потому не брезгует крайними мерами.

— (Готов, — прим. «ВМ») хоть подставить, хоть перешагнуть через труп, — уверен экс-адвокат артиста.

Он добавил, что актер действует, следуя указаниям новой защиты.

Как ранее писала «Вечерняя Москва», Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре столицы с восьми лет до семи лет и шести месяцев колонии общего режима. Защита актера планирует и далее обжаловать приговор в кассации.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Не соответствует действительности»: Пашаев заявил, что не оказывал давления на Ефремова