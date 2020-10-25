Еще 4455 случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

За последние 24 часа в столице выявили 4455 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За сутки в стране выявили 16 710 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Из нихх 26,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 229 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что 2614 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Таким образом число людей, которые вылечились от COVID-19, превысило 290 тысяч.

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