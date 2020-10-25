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Более тысячи пациентов с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Более тысячи пациентов с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки

Юлия Ямпольская

Город

В Москве за сутки госпитализировали 1072 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале в воскресенье, 25 октября.

Ранее стало известно, что за последние 24 часа в столице выявили 4455 случаев коронавирусной инфекции.

— На ИВЛ в больницах Москвы находятся 312 человек, — говорится в сообщении.

Среди новых случаев 45 процентов составляют граждане от 18 до 45 лет, 30,3 процента — от 46 до 65 лет, 10 процентов — от 66 до 79 лет. Также 4,4 процента составляют люди старше 80 лет, а 10,3 процента — дети.

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