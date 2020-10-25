Белорусские силовики начали стягивать спецтехнику в центр Минска

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Автозаки, водометы и заградительные машины «Рубеж» прибывают в центр Минска перед очередной акцией протеста. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 25 октября.

Сотрудники ДПС начали перекрывать дорогу рядом с центром города. Проспект Независимости — главная транспортная улица города — остается открытой. Силовики также работают у стелы «Минск — город-герой», где часто проходят гражданские акции. Ее огораживают колючей проволокой.

В воскресенье, 25 октября, заканчивается срок ультиматума, поставленный Светланой Тихановской. Она выдвинула три требования к действующей власти Белоруссии: Лукашенко должен уйти в отставку, насилие на улицах должно полностью прекратиться, все политзаключенные должны быть освобождены. На выполнение условий у руководства республики было 13 дней. В противном случае на всех предприятиях Белоруссии должны начаться забастовки.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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