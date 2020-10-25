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Италия закрыла кинотеатры и спортзалы из-за коронавируса
Фото: Патимат Абдурахманова

Италия закрыла кинотеатры и спортзалы из-за коронавируса

Вероника Кузьминова

В мире

Спортзалы, бассейны, театры и кинозалы закрываются в Италии до 24 ноября на фоне пандемии коронавируса. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал распоряжение о дополнительных ограничительных мерах.

Они в том числе касаются заведений общепита. Ресторанам и кафе теперь запрещено работать после 18:00, исключение составляет формат «навынос». Также количество мест за столиками сокращается с шести до четырех.

Чтобы компенсировать потери, пострадавшему бизнесу выплатят два миллиарда евро, передает агентство ANSA.

В октябре в Италии начали фиксировать значительный рост заболевших коронавирусом. Суточные показатели преодолели отметку в 19 тысяч заразившихся. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано полмиллиона COVID-случаев. Умерли 37 тысяч пациентов, выздоровели — 250 тысяч.

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