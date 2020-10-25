Около 120 человек задержали в Минске на акциях протеста

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Во время несанкционированной акции в Минске были задержаны около 120 человек. Об этом сообщил начальник городской милиции Иван Кубраков в воскресенье, 25 октября.

По его словам, среди задержанных оказались активные участники акции, которые нападали на Центральное РУВД. Кроме того, правоохранители задержали тех, кто «устроил бесчинства в спальных районах».

— При пресечении противоправных действий пострадали два сотрудника органов внутренних дел, — уточнил Кубраков.

Он отметил, что в Центральном РУВД повреждены стекла, в данный момент на месте работает следственно-оперативная группа, передает РИА Новости.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, в 23:59 истекает срок «народного ультиматума», который Тихановская предъявила властям республики. По ее словам, если до указанного времени не будут выполнены требования оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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