Исследование показало регионы с самой низкой безработицей

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва являются регионами, в которых зафиксирован самый низкий уровень безработицы — 2,5 и 2,7 процента соответственно.

Самые низкие показатели безработицы отмечены также в Ханты-Мансийской автономном округе (3,2 процента), Санкт-Петербурге (3,6 процента), Камчатском крае (3,6 процента).

В целом по России уровень безработицы, по данным Федеральной службы государственной статистики с использованием методологии Международной организации труда, по результатам июня-августа текущего года достиг 6,3 процента — 4,71 миллиона россиян. Количество официально зарегистрированных безработных в стране составило 3,6 миллиона человек (4,8% от общей численности рабочей силы).

Лидерами по данному показателю среди субъектов РФ оказались Ингушетия (30,7 процента), Тува (22,3 процента), Чечня (21,7 процента), Северная Осетия (16,3 процента), Дагестан (16,1 процента), Кабардино-Балкария (15,4 процента).

Поиски работы в среднем по России за рассматриваемый период занимали 5,9 месяца. К августу 18,5 процента безработных искали работу 12 месяцев и дольше.

В целом по результатам июня-августа текущего года в 82 регионах России уровень безработицы вырос, в двух не изменился. Чукотка — единственный субъект федерации, где показатель снизился (-0,1 процентного пункта), сообщает РИА Новости.

Ранее в Министерстве труда и социального развития РФ уточнили процент россиян, трудившихся в теневом секторе.

Читайте также: Жителям Подмосковья выплатили более 4,5 миллиарда рублей пособий по безработице