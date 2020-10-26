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Более 500 человек задержаны на митингах в Белоруссии в воскресенье
Фото: flickr.com / Natallia Rak

Более 500 человек задержаны на митингах в Белоруссии в воскресенье

Ростислав Зубков

В мире

В воскресенье, 25 октября, на протестах в Белоруссии были задержаны 523 человека. Об этом пресс-служба МВД республики сообщила на следующий день.

По информации ведомства, из вышеуказанного числа 160 граждан были задержаны в Минске.

— До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 352 лица, — указано в сообщении пресс-службы министерства в его Telegram-канале.

Отметим, что в воскресенье оппозиция вышла на улицы множества белорусских городов. Самая крупная акция прошла в столице, где толпа переросла в шествие. Силовики разгоняли демонстрантов с помощью спецсредств. В общей сложности, по данным белорусского МВД, состоялось 19 протестных движений.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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