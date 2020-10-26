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Главврач больницы № 20 в Ростове-на-Дону умер от коронавируса
Фото: zsro.ru / Сайт законодательного собрания Ростовской области

Главврач больницы № 20 в Ростове-на-Дону умер от коронавируса

Ростислав Зубков

Общество

В понедельник, 26 октября, скончался главный врач горбольницы № 20 Ростова-на-Дону, депутат заксобрания Ростовской области Юрий Дронов. Об этом сообщили местные власти.

— Мы получили информацию из областной больницы. Юрий Дронов действительно ранее переболел COVID-19, а сегодня он скончался, — сказали Интерфаксу в пресс-службе городской администрации, добавив, что причину смерти установят патологоанатомы.

Факт смерти Дронова подтвердили в пресс-службе регионального законодательного собрания.

Отметим, что примерно две недели назад СМИ написали, что Дронова доставили в реанимацию с коронавирусом.

Помимо этого, на прошлой неделе в Сети появилась информация, что в больнице, которую возглавлял Дронов, группа пациентов скончалась якобы из-за нехватки кислорода для аппаратов ИВЛ. Власти города опровергли эти сведения, однако профильные ведомства в настоящее время проводят проверки по факту сообщений.

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