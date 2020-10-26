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В Минобороны Армении сообщили о тяжелых боях на юго-востоке Карабаха
Фото:facebook.com / Минобороны Армении

В Минобороны Армении сообщили о тяжелых боях на юго-востоке Карабаха

Евгения Звощик

В мире

Тяжелые бои идут на юго-востоке Нагорного Карабаха в понедельник, 26 октября. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

— Тяжелые бои на юго-востоке Арцаха (самоназвание Карабаха — прим. «ВМ»), — написал Ованнисян на своей странице в соцсети Facebook.

Стоит отметить, что утром 26 октября спустя всего несколько минут после объявления гуманитарного перемирия между Арменией и Азербайджаном стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей. При этом и в Ереване, и в Баку отвергают инсинуации, но предъявляют собственные.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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