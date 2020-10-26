Задержан минчанин, распространявший в Сети личные данные милиционеров

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Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали менеджера одного из государственных предприятий, который собирал и распространял конфиденциальные сведения о сотрудниках МВД и их семьях. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского ведомства Ольга Чемоданова в понедельник, 26 октября.

Отмечается, что задержанный находил паспортные данные, номера телефонов и адреса проживания силовиков и их родных, а затем передавал эти данные администраторам «деструктивных Telegram-каналов».

В период с августа по октябрь задержанный распространил сведения о десятках правоохранителей Белоруссии. По его словам, он получал вознаграждение в виде криптовалюты.

Уточняется, что по факту вмешательства в деятельность сотрудников органов внутренних дел было возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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