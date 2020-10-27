Попова заявила, что вопрос перевода на удаленку дошкольников не рассматривается

Фото: photo.roscongress.org / Анна Горбань

Эпидемиологических оснований для того, чтобы переводить детей дошкольного возраста на удаленку, нет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 27 октября.

— Проблем в образовательном процессе и состоянии здоровья детей на сегодняшний день мы не видим, — пояснила глава ведомства в интервью телеканалу «Россия 24».

Кроме того, Попова отметила, что уровень заболеваемости среди школьников является самым низким. По ее словам, принятые в школах меры по профилактике коронавирусной инфекции действительно работают.

Ранее Попова озвучила основную причину заражения коронавирусом.

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