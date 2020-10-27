Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Попова заявила, что вопрос перевода на удаленку дошкольников не рассматривается
Фото: photo.roscongress.org / Анна Горбань

Попова заявила, что вопрос перевода на удаленку дошкольников не рассматривается

Евгения Звощик

Общество

Эпидемиологических оснований для того, чтобы переводить детей дошкольного возраста на удаленку, нет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 27 октября.

— Проблем в образовательном процессе и состоянии здоровья детей на сегодняшний день мы не видим, — пояснила глава ведомства в интервью телеканалу «Россия 24».

Кроме того, Попова отметила, что уровень заболеваемости среди школьников является самым низким. По ее словам, принятые в школах меры по профилактике коронавирусной инфекции действительно работают.

Ранее Попова озвучила основную причину заражения коронавирусом.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Попова объяснила ужесточение требований о ношении масок в России

дошкольникиАнна Поповакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не пора ли разрешить допинг

Федор Попов
Федор Попов

Хорошего кино много не бывает

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

История вашей семьи: помните, храните, берегите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

Все мнения
О проекте