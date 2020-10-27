Попова заявила, что вопрос перевода на удаленку дошкольников не рассматривается
Эпидемиологических оснований для того, чтобы переводить детей дошкольного возраста на удаленку, нет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 27 октября.
— Проблем в образовательном процессе и состоянии здоровья детей на сегодняшний день мы не видим, — пояснила глава ведомства в интервью телеканалу «Россия 24».
Кроме того, Попова отметила, что уровень заболеваемости среди школьников является самым низким. По ее словам, принятые в школах меры по профилактике коронавирусной инфекции действительно работают.
Ранее Попова озвучила основную причину заражения коронавирусом.
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