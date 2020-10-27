В Кремле сообщили, что Путин не контактировал с ушедшим в самоизоляцию Лавровым

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин не контактировал лично с ушедшим в самоизоляцию министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым после того, как тот вернулся из Греции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 27 октября.

— Нет, — заявил представитель Кремля на соответствующий вопрос РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Лавров ушел в самоизоляцию из-за контакта с заболевшим новым типом коронавирусной инфекции. Как пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве, все ранее запланированные визиты и встречи главы МИД переносятся на более поздний срок. Уточнялось, что Лавров чувствует себя хорошо.

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