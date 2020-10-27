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Более 500 связанных с беспорядками уголовных дел возбудили в Белоруссии
Фото: facebook.com/mvdgovby

Более 500 связанных с беспорядками уголовных дел возбудили в Белоруссии

Евгения Звощик

В мире

Более 500 уголовных дел возбудили в Белоруссии по факту беспорядков и участия в них граждан республики. Об этом сообщил заместитель начальника управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом Андрей Сербун во вторник, 27 октября.

По его словам, подавляющее большинство этих уголовных дел связаны с событиями в Минске.

— При этом каждый правонарушитель будет установлен, его действиям будет дана соответствующая правовая оценка, — отметил представитель Генпрокуратуры в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

Читайте также: Лукашенко посчитал, что участвующих в протестах студентов нужно отчислить из вузов

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