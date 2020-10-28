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Ученые установили связь между физическим трудом и деменцией
/ Фото: pixabay.com/ru/

Ученые установили связь между физическим трудом и деменцией

Юлия Ямпольская

Здоровье

Работники, которые занимаются физическим трудом, в старости могут быть подвергнуты деменции на 55 процентов больше остальных. Об этом сообщили исследователи из Дании.

Ученые отметили, что тяжелая работа оказывает разрушительное действие на мозг человека, стремительно изнашивая его. Также она затрагивает и сердечно-сосудистую систему, пишет Medicine & Science in Sports.

Специалисты выяснили, что здоровый образ жизни и занятия спортом снижают вероятность деменции в два раза. Физический труд в рабочее время и спорт в свободное время имеют разные эффекты.

Отмечается, что в исследовании принял участие 4721 мужчина из Дании.

Первые признаки болезни можно заметить за 10 лет до того, как деменция проявит себя в полной мере.

Ранее в СМИ сообщалось, что врачи могут начать лечить деменцию и коронавирус с помощью никотина. Последние исследования медиков показывают пользу никотина и перспективы его применения в целях излечения тяжелых заболеваний. Например, при болезни Паркинсона никотин активирует выработку дофамина в клетках.

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