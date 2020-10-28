Жителей Европы предупредили, что вакцин от COVID-19 может не хватить на всех

Фото: European Parliament / Pietro Naj-Oleari

До 2022 года Европа может испытать проблемы с поставками вакцины от коронавируса своим гражданам. Об этом пишет Reuters.

По информации агентства, нехватка лекарств может возникнуть в связи с тем, что часть препаратов, зарезервированных Евросоюзом, рискуют оказаться бесполезными. Более того, эффективных средств от COVID-19 может просто оказаться мало.

Известно, что в общей сложности европейские страны зарезервировали более одного миллиарда доз потенциальных вакцин, производимых компаниями AstraZeneca, Sanofi и Johnson & Johnson. В настоящее время также идут переговоры о выпуске препаратов организациями CureVac, Moderna и Pfizer.

Ранее Комиссия ЕС отмечала, что вакцины будут ограниченны «на начальных этапах внедрения», но не уточняла, как долго продлится эта начальная фаза.

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