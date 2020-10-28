Терапевт рассказала, что долгое ношение медицинских масок может привести к недомоганию

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что долгое ношение медицинских масок может привести к недомоганиям у здоровых людей, передает NEWS.ru.

Она отметила, что каждый человек сам выбирает, каким видом масок он будет пользоваться — медицинской или тканевой, но пояснила, что при долгом их ношении в некоторых случаях может возникнуть головная боль.

— Организм привыкает к одному вдыхаемому объему, а маска, конечно, задерживает какое-то количество воздуха. Усугубляет ситуацию еще один факт: если маска используется несколько дней, и на ней накопились бактерии и пыль. Поэтому если находиться в одной маске два–три часа, то могут возникнуть головные боли, — пояснила врач.

Она добавила, что к таким последствиям приводит именно недополучение организмом необходимого количества кислорода, так как маска становится своего рода пылесборником, поэтому, чтобы уберечь себя от ненужных мигреней, стоит просто менять маску каждые два часа.

Ранее ФАН сообщило, что с сегодняшнего дня вступает в силу постановление главного санитарного врача РФ о всеобщем масочном режиме.

— Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и лифтах, — говорится в документе.

Читайте также: Детали респираторов печатают на принтере