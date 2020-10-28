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Около 750 столичных кафе и ресторанов подключились к системе QR-кодов
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Около 750 столичных кафе и ресторанов подключились к системе QR-кодов

Виктория Родимкина

Город

В столице около 750 кафе и ресторанов добровольно подключились к системе QR-кодов. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в среду, 28 октября.

— Мы планировали, что к системе QR-кодов подключатся порядка 700 ночных баров и заведений. На сегодняшний день систему чек-ин подключило порядка 1,5 тысячи заведений, из них около 750 — кафе и рестораны, — сказал глава департамента.

Ранее Алексей Немерюк заявил, что большинство заведений в столице добровольно оформили систему QR-кодов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, будет возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера не помешает распространению инфекции, но поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. В случае последующего выявления заболевания у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на коронавирус.

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Алексей Немерюккоронавирусограничительные меры
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