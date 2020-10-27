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Власти Москвы: Большинство заведений добровольно оформили систему QR-кодов

Власти Москвы: Большинство заведений добровольно оформили систему QR-кодов

Вероника Кузьминова

Город

Более 50 процентов заведений Москвы оформили систему QR-кодов по собственному желанию. Об этом заявил глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам система регистрации посетителей «работает достаточно четко». Ее уже внедрили 1,5 тысячи ночных клубов и предприятий общепита.

— Помимо заведений, которые попадают под действие указа мэра, ее уже добровольно применяют и многие другие предприятия общественного питания — кафе и рестораны. Уже добровольно, — цитирует Немерюка агентство городских новостей «Москва».

Глава Департамента также добавил, что за прошлую неделю QR-коды оформлялись по 40-60 раз каждый день. А порядка 1,7 тысячи посетителей ночный клубов получили СМС-сообщение о возможно контакте с COVID-заболевшим. Немерюк уточнил, что система может расшириться и на предприятия торговли.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, будет возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера не помешает распространению инфекции, но поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. В случае последующего выявления заболевания у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на коронавирус.

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Читайте также: Более 1,4 тысячи ночных заведений Москвы получили QR-коды в рамках системы чек-ин

QR-кодыАлексей Немерюккоронавирус
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