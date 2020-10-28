Названа главная особенность будущего iPhone 13

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Новый флагман iPhone 13, который выйдет в 2021 году, может получить версию с увеличенным объемом встроенной памяти. Об этом в среду, 28 октября, сообщил инсайдер Джон Проссер в своем Twitter-аккаунте.

Смартфон iPhone 13 могут выпустить с памятью в один терабайт. Тогда пользователи будут записывать видео с разрешением в 8К. Такая версия флагмана будет стоить значительно дороже.

hope y’all are ready for 1TB iphones — Jon Prosser (@jon_prosser) October 28, 2020

Известно, что настоящее поколение смартфонов выпустили с максимальным объемом в 512 гигабайт. Однако он доступен только в pro-версиях, а модели 12 и 12 mini ограничены объемом в 256 гигабайт.

Ранее специалисты Роскачества предупредили людей, которые хотят приобрести новые гаджеты от компании Apple, о появлении новых мошеннических сайтов. Отмечается, что злоумышленники, предлагающие сделать предзаказ или купить новый iPhone, появляются перед каждым релизом нового гаджета американской компании.

На сегодняшний день основным каналом распространения сообщений о продаже новых iPhone стали ссылки в мессенджерах. Как пояснили в Роскачестве, пользователя мотивируют кликнуть на «обещание халявы». В этом случае используются фразы вроде «только сегодня», «розыгрыш» или «специальная скидка».

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