Курсы доллара и евро выросли на Московской бирже

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Средневзвешенный курс доллара расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи вырос на 150,67 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 19:00 в среду, 28 октября.

Таким образом, курс доллара составил 78,24 рубля. В свою очередь средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» вырос на 130,34 копейки и достиг показателя 91,96 рубля.

Ранее банкир рассказал, в какой валюте лучше всего хранить сбережения.

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