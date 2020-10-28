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Почти четыре тысячи заражений COVID-19 за сутки зафиксировали в Португалии
Фото: flickr.com / LX112 Emergency Photography Follow

Почти четыре тысячи заражений COVID-19 за сутки зафиксировали в Португалии

Евгения Звощик

В мире

Количество выявленных случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в Португалии за сутки выросло на 3960. Это стало новым рекордным суточным показателем в стране за все время пандемии. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны в среду, 28 октября.

Отмечается, что всего в Португалии выявили более 128 тысяч случаев заражения коронавирусом. Кроме того, за последние 24 часа в стране скончались 24 пациента с COVID-19, а выздоровели более 1,6 тысячи человек, передает РИА Новости.

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