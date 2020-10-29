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Москвичи получили ответы на главные вопросы о коронавирусе
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Москвичи получили ответы на главные вопросы о коронавирусе

Юлия Ямпольская

Город

Жителям столицы дали ответы на главные вопросы о коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 29 октября, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Стало известно, что вирус передается двумя способами: воздушно-капельным путем и контактно-бытовым. Информации о том, что домашние животные могут болеть COVID-19, нет. По мнению энтомологов, насекомые не переносят коронавирус.

Вирус не может попасть в квартиру при проветривании или по вентиляции.

На предметах коронавирус может оставаться по-разному. На пластике инфекция живет пять дней, на алюминии — от двух до восьми часов, на бумаге — четыре-пять дней, на стекле и дереве — четыре дня, на стали — двое суток.

Тест на коронавирус жители столицы могут сдать в 207 поликлиниках Москвы. Для этого понадобятся паспорт и полис ОМС.Сообщается, что врачи, работающие в стационарах для лечения COVID-19, проходят тестирование.

С 27 мая любой житель Москвы может сдать тест на коронавирус. Однако жителям столицы с симптомами ОРВИ сдавать анализ нельзя.

Работодатель может проверить сотрудников на антитела. Для этого необходимо выбрать одну из поликлиник и получить консультацию по поводу заключения договора по телефону, а затем отправить соответствующие документы. Работодатель может выбрать удобное место (в поликлинике или на территории организации), а также дату и время.

Москвичи получили ответы на главные вопросы о коронавирусеФото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Отмечается, что с 5 октября на удаленную работу переведены не менее 30 процентов сотрудников в столице. Также это касается работников старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Режим удаленной работы будет действовать по 29 ноября.

С 19 октября ученики шестых — 11-х классов перешли на дистанционное обучение. Учащиеся первых — пятых классов возвратились к очному обучению. Также стало известно, что транспортные карты учеников младших классов разблокируют. Старшеклассники по-прежнему не смогут воспользоваться правом льготного проезда.

В период с 19 октября по 29 ноября будут закрыты учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные Правительству Москвы. Детские сады продолжат функционировать в обычном режиме.

С 28 сентября москвичи старше 65 лет и люди, которые имеют хронические заболевания, должны соблюдать домашний режим. Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются, сам выход из дома не считается нарушением. Однако пожилым людям не стоит выходить из дома без необходимости, чтобы избежать риска заражения.

Для доставки продуктов, лекарств и других необходимых вещей нужно оставить заявку оператору по номеру горячей линии +7 (495) 870-45-09. Социальные работники выполнят заказ.

Ранее сообщалось, что в столице начала работу горячая линия для приема заявок от людей с нарушениями слуха. Заявки будут поступать сразу в центр социального обслуживания (ЦСО) с помощью неголосового сервиса.

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