Еще 69 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

За минувшие сутки в Москве скончались 69 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

При появлении симптомов ОРВИ следует не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в российской столице не планируют вводить жесткие меры из-за коронавируса, которые предприняты в Европе.

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