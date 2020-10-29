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Еще 69 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Еще 69 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Татьяна Плотникова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончались 69 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

При появлении симптомов ОРВИ следует не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в российской столице не планируют вводить жесткие меры из-за коронавируса, которые предприняты в Европе.

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