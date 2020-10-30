МИД РФ нашел доказательства украинского следа в протестах в Белоруссии

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляют извне. Об этом заявил заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов в пятницу, 30 октября.

— Действительно, располагаем информацией о том, что дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляли, в том числе с территории Украины, — цитирует Сыромолотова РИА Новости.

Он заметил, что ситуация в республике радикализируется. При этом масштабы протестов «постепенно сокращаются». По словам представителя МИД, на улицах Белоруссии все чаще можно встретить «воинствующих молодчиков с арматурой и булыжниками, настроенных на агрессивные действия против правоохранителей».

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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