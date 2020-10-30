Новый госпиталь для лечения больных COVID-19 появился в Перово

/ Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Кусковская улица, 1А Карта всех событий

В столице зарегистрировали право собственности России на здание нового госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Перово. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в пресс-службе Росреестра Москвы.

Отмечается, что госпиталь открыли в составе Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова (МГМСУ), который находится по адресу Кусковская улица, дом 1А.

В здании расположен один корпус с блоками «А» и «Б» высотой 13 и 9 этажей, а также объединенными единым стилобатом. Общая площадь медцентра — свыше 60 тысяч квадратных метров.

Премьер-министр России Михаил Мишустин включал этот объект в перечень организаций и их структурных подразделений, которые были перепрофилированы, чтобы оказывать помощь пациентам с коронавирусом.

Ранее Сергей Собянин осмотрел резервный коронавирусный госпиталь в Коммунарке. Он отметил, что в нем находятся 1,2 тысячи коек. Реанимационный блок на 300 коек реанимации интенсивной терапии является самым крупным в стране.

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