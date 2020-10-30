По меньшей мере четыре человека погибли при землетрясении в Турции

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По меньшей мере четыре человека погибли при землетрясении в Измире на западе Турции. Об этом сообщили в Агентстве по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) в пятницу, 30 октября.

Кроме того, уточняется, что около 120 человек получили ранения, передает РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6. Отмечалось, что эпицентр находился в районе города Сеферихисар в провинции Измир. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, все ведомства уже приступили к работе по ликвидации последствий сильного землетрясение. В результате происшествия были разрушены несколько домов.

Посольство РФ в Анкаре пока не получало информацию о пострадавших при землетрясении в Турции россиянах.

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