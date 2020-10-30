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Видео детей Джигана с костюмами на Хеллоуин набрало полтора миллиона просмотров
Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Видео детей Джигана с костюмами на Хеллоуин набрало полтора миллиона просмотров

Виктория Федотова

Звезды

Блогер и модель Оксана Самойлова опубликовала в соцсетях ролик, на котором показала костюмы своих детей на Хэллоуин. Она отметила, что в эту пятницу в школе дети отмечают костюмированный праздник.

— Сегодня у нас в школе Хэллоуин, ну и мы все решили принарядиться. Сразу говорю каждый сам себе костюм выбирал.

За два часа ролик набрал более полутора миллионов просмотров.

Дети Самойловой и рэпера Джигана выбрали разные образы для празднования Дня всех святых. Старшая дочь Ариела примерила образ клоуна из фильма ужасов «Оно». Средняя дочь Лея перевоплотилась в Харли Квинн – героиню «Отряда самоубийц». Майя стала динозавром, а младшего сына превратили в графа Дракулу. Сама Самойлова примерила образ Медузы Горгоны.

Видео опубликовано в Instagram.

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