«Тянемся на шпагатик»: Кудрявцева показала балетное занятие дочери

Фото: instagram.com/leratv

Российская телеведущая Лера Кудрявцева показала, как ее двухлетняя дочь занимается балетом. Видео появилось на личной странице звезды в Instagram.

На кадрах тренер девочки проводит урок по растяжке.

— Тянемся на шпагатик, — подписала пост Кудрявцева.

При этом она напомнила, что девочке всего два года, а она уже осваивает новые навыки. Малышке явно нравятся занятия — она выполняет упражнения с улыбкой и охотно повторяет за педагогом.

Ранее похожим видео поделилась фигуристка Татьяна Навка. Она опубликовала в Stories видео, которое было снято во время балетных занятий шестилетней дочери Нади Песковой.

Девочка исправно выполняет батманы и жете, потом педагог помогает ей сделать растяжку, но Надя не выдерживает, начинает плакать от боли и просит прекратить, а в конце ролика наследница спортсменки садится на шпагат.

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