Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Тянемся на шпагатик»: Кудрявцева показала балетное занятие дочери
Фото: instagram.com/leratv

«Тянемся на шпагатик»: Кудрявцева показала балетное занятие дочери

Юлия Захарова

Звезды

Российская телеведущая Лера Кудрявцева показала, как ее двухлетняя дочь занимается балетом. Видео появилось на личной странице звезды в Instagram.

На кадрах тренер девочки проводит урок по растяжке.

— Тянемся на шпагатик, — подписала пост Кудрявцева.

При этом она напомнила, что девочке всего два года, а она уже осваивает новые навыки. Малышке явно нравятся занятия — она выполняет упражнения с улыбкой и охотно повторяет за педагогом.

Ранее похожим видео поделилась фигуристка Татьяна Навка. Она опубликовала в Stories видео, которое было снято во время балетных занятий шестилетней дочери Нади Песковой.

Девочка исправно выполняет батманы и жете, потом педагог помогает ей сделать растяжку, но Надя не выдерживает, начинает плакать от боли и просит прекратить, а в конце ролика наследница спортсменки садится на шпагат.

Читайте также: «Чудо, какая прелесть!»: Навка показала видео проката младшей дочери

дочьЛера КудрявцеваБалет
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Люблю одну, а сплю с другой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пробейте, пожалуйста, килограмм семечек

Елена Андреева
Елена Андреева

Первые признаки улучшения

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Почему интерес к балету иссякает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прощание с Аввой

Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина

Фейки о ковиде: как их распознать и уничтожить

Все мнения
О проекте