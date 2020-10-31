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Число погибших при землетрясении в турецком Измире возросло до 37 человек. Об этом в субботу, 31 октября, рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он добавил, что еще 885 человек пострадали.

— На данный момент известно о 37 погибших, травмы получили 885 человек. Из-под завалов спасено 103 человека с травмами, — приводит слова Эрдогана ТАСС.

Предыдущие данные свидетельствовали о 26 погибших. Добавлялось, что травмы получили более 830 человек.

Мощное землетрясение произошло в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир.

Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями из-за погибших и серьезных разрушений после мощного землетрясения в провинции Измир.

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