Россия и Белоруссия снизили плату за роуминг для звонков между странами

Фото: mil.by / Минобороны Белоруссии

В воскресенье, 1 ноября, в роуминге между Россией и Белоруссией снизилась стоимость звонков, СМС и интернет-трафика. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Ранее стороны договорились понизить цену интерконнекта на территории Союзного государства с 30 центов до 1,5 цента за минуту. Такой порядок должен действовать до конца 2020 года, а со следующего года Москва и Минск намерены перейти на постоянное применение комфортных абонентских роуминговых тарифов.

Как рассказали в Минцифры, в рамках текущего текстового периода операторы обеих стран будут работать над вопросами взаимодействия, тестирования каналов связи, систем коммутации и биллинга. Это позволит определить корректность прохождения и тарификации роумингового трафика.

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