Песков прокомментировал антирекорды по доллару и евро

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

На сегодняшний день любая валюта в мире находится под большим давлением множества негативных факторов, рубль не исключение, но макростабильность удается поддерживать. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил последние антирекорды по доллару и евро.

В понедельник утром, 2 ноября, американская валюта взлетела выше 80 рублей и стремится к 81, в то время как европейская превысила 94 рубля.

В свою очередь Песков заявил о важности сокращения зависимости от импорта. Это позволит снизить влияние волатильности на рынке на цены в РФ.

— Вы видите, что, предположим, психологические отметки пробиваются, но все равно амплитуда этой волатильности — она минимизируется усилиями нашего макрорегулятора, — приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Он подчеркнул, что в целом макростабильность удается поддерживать.

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