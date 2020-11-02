Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Песков прокомментировал антирекорды по доллару и евро
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Песков прокомментировал антирекорды по доллару и евро

Ростислав Зубков

Экономика

На сегодняшний день любая валюта в мире находится под большим давлением множества негативных факторов, рубль не исключение, но макростабильность удается поддерживать. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил последние антирекорды по доллару и евро.

В понедельник утром, 2 ноября, американская валюта взлетела выше 80 рублей и стремится к 81, в то время как европейская превысила 94 рубля.

В свою очередь Песков заявил о важности сокращения зависимости от импорта. Это позволит снизить влияние волатильности на рынке на цены в РФ.

— Вы видите, что, предположим, психологические отметки пробиваются, но все равно амплитуда этой волатильности — она минимизируется усилиями нашего макрорегулятора, — приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Он подчеркнул, что в целом макростабильность удается поддерживать.

Читайте также: Доллар и евро рекордно взлетели: как пережить обвал рубля с выгодой

курс евроДмитрий Песковкурс доллара
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Зачем закупаться товарами впрок

Татьяна Черниговская
Татьяна Черниговская

У наших детей другой мозг

Сергей Ланг
Сергей Ланг

Как победить осеннюю хандру

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Нашим самолетам в небе места нет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Объявит ли Париж гражданскую войну

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Аборт по-польски: право женщины или право ребенка

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Люблю одну, а сплю с другой

Все мнения
О проекте