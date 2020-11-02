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МЧС опровергло переход огня со склада в Москве на газозаправочную станцию
Фото: МЧС РФ

МЧС опровергло переход огня со склада в Москве на газозаправочную станцию

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, улица Газопровод, 4А Карта всех событий

МЧС России по городу Москве опровергло информацию о переходе огня с горящего склада в Москве на газозаправочную станцию. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе МЧС в понедельник, 2 ноября.

— Никакой газовой заправки рядом с горящим ангаром нет. Распространения огня на соседние здания не было, — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что пожар с горящего склада с газовыми баллонами на юге Москвы перекинулся на находящуюся рядом АЗС. Информации о пострадавших нет.

Видео: МЧС РФ

Напомним, возгорание газозаправочной станции произошло по адресу улица Газопровод, дом 4А. На месте инцидента работают пожарные. Как отметили в МЧС, возникло загорание складского помещения, внутри которого предположительно находятся газовые баллоны. Позднее появилась информация, что склад обрушился.

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