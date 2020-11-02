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Названы сроки вакцинации первых участников испытаний препарата «ЭпиВакКорона»
Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

Названы сроки вакцинации первых участников испытаний препарата «ЭпиВакКорона»

Евгения Звощик

Общество

Первые добровольцы, принимающие участие в пострегистрационных испытаниях вакцины от нового типа коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», получат прививку в ноябре. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в понедельник, 2 ноября.

Отмечается, что в данный момент государственный научный центр «Вектор» производит вакцину для пострегистрационных испытаний. При этом набор добровольцев пока не начался.

Уточняется, что исследования будут проводиться в нескольких регионах РФ. Сейчас ведутся переговоры с организациями, на базе которых будет осуществляться вакцинация добровольцев, передает РИА Новости.

Напомним, российская вакцина «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата примут участие около 40 тысяч человек в разных регионах страны. Кроме того, ее отдельно протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

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