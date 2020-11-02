Администратора Telegram-чата о блокировании дорог задержали в Минске

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Администратор Telegram-чата об организации блокирования дорог был задержан в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии в понедельник, 2 ноября.

Отмечается, что задержанным оказался 21-летний минчанин. По информации ведомства, молодой человек не только администрировал деструктивный Telegram-чат, но и обсуждал с его участниками организацию перекрытия дорог в белорусской столице.

Известно, что данное сообщество функционировало на протяжении двух последних месяцев, за это время оно пополнилось двумя тысячами человек. По информации МВД, задержанный признался, что главной целью чата являлась полная блокировка транспортного потока в Минске. Юношу заключили под стражу, сообщается в Telegram-канале МВД Белоруссии.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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