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Москвичам представили онлайн-программу ВДНХ к «Ночи искусств»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичам представили онлайн-программу ВДНХ к «Ночи искусств»

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Бесплатные лекции, мастер-классы и экскурсии пройдут на музейно-выставочных площадках ВДНХ в рамках «Ночи искусств» 3 ноября. Большинство мероприятий проведут в онлайн-формате.

Участникам расскажут о полетах животных в космос, а также познакомят их с особенностями карикатуры XIX века и интересными фактами об императорах России.

В центре «Космонавтика и авиация» пройдет сразу несколько мероприятий. Так, например, 3 ноября в 18:00 зрители смогут прослушать лекцию «Четвероногие первопроходцы. Собаки в космосе», запись которой будут транслировать на странице ВДНХ в социальной сети «Одноклассники». На следующий день в 12:00 там можно увидеть экскурсию «Животные в космосе», в рамках которой зрители узнают о полетах Лайки и других животных на орбиту.

Насыщенную онлайн-программу для любителей киноискусства подготовил Музей кино. На его YouTube-канале в 15:00 можно послушать аудиолекцию «Эйзенштейн и традиция карикатуры XIX века». А в 17:00 там появится «Короткий подкаст о коротком метре». С 18:00 на платформе Zoom пройдет несколько лекций в дистанционном формате. Участникам расскажут об известном авторе комиксов Алане Муре, а также о рок-музыке в документальном кино США. Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно на сайте музея.

Узнать о скетчинге горожане смогут в павильоне «Книги». В социальной сети «Фейсбук» пройдет мастер-класс в дистанционном формате по созданию быстрых рисунков. Мероприятие состоится 3 ноября в 19:30, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что столичные парки подготовили новую онлайн-программу на неделю. Пользователи смогут познакомиться с биографией создателя Чиполлино, «посетить» мастерскую скульптора Салавата Щербакова, а также поучаствовать в мастер-классе по созданию оттиска на глиняной тарелке.

Читайте также: «Московское долголетие» подготовило особенную программу для «Ночи искусств»

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