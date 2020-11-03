Танцевальный перформанс представят в рамках «Ночи искусств» 3 ноября

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Танцевальный перформанс представят в рамках всероссийской акции «Ночь искусств». Она пройдет во вторник, 3 ноября, на медиаплатформе #Москвастобой. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму.

Отмечается, что онлайн-трансляция запланирована на 20:30 на сайте москвастобой.рф, передает агентство городских новостей «Москва».

— 3 ноября в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» медиаплатформа столичного комитета по туризму #Москвастобой совместно с театром «Балет Москва» представит видеопроект, созданный по перформансу «Сеанс одновременной игры». «Сеанс одновременной игры» — интерактивный перформанс, где гости из простых наблюдателей превращаются в соавторов, вмешиваются в происходящее и влияют на ход событий, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что танцоры впервые будут работать вне сцены. Об этом они расскажут в видеопроекте, который москвичи смогут увидеть в прямом эфире на медиаплатформе #Москвастобой, странице театра в соцсети «ВКонтакте», а также на сайте «Балет Москва».

Ранее сообщалось, что бесплатные лекции, мастер-классы и экскурсии пройдут на музейно-выставочных площадках ВДНХ в рамках «Ночи искусств» 3 ноября. Большинство мероприятий проведут в онлайн-формате.

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