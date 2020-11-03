Стала известна стоимость новогоднего ужина в Москве при раннем бронировании

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При раннем бронировании новогодний ужин с развлекательной программой в Москве обойдется в среднем в 10 тысяч рублей. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил руководитель агентства по организации мероприятий Юрий Мирошников.

По его словам, в ресторанах, которые планируют проводить новогоднюю программу, на данный момент лояльные цены на раннее бронирование.

— В начальном ценовом сегменте можно приобрести билет на ужин с банкетом и праздничной программой с ведущим, шоу, фейерверком от 6500 рублей на персону. Следующий уровень идет от 10 тысяч рублей: в стоимость входят праздничный ужин с алкоголем, развлекательная программа, Дед Мороз и Снегурочка, лотерея, призы. VIP-рестораны остаются в своем ценовом сегменте. Цена билета на празднование 31 декабря начинается с 30 тысяч рублей на гостя по системе «все включено»: изысканный банкет с алкогольными напитками, программа с популярными звездами эстрады, подарками и дискотекой, — уточнил Мирошников.

Он также отметил, что некоторые заведения столицы предлагают билеты стоимостью 300 тысяч рублей на человека. Специалист добавил, что ряд ресторанов отменили празднование из-за ситуации с коронавирусом в стране.

— Некоторые кафе и рестораны решили отказаться от проведения праздничных мероприятий в этом году. Только несколько крупных ресторанов открыли предбронь на посещение в новогоднюю ночь. Но новогодняя программа еще не сформирована, так как владельцы заведений и артисты ждут развития событий, — цитирует Мирошникова агентство городских новостей «Москва».

Ранее аналитики выяснили, где россияне планируют встретить Новый год. Уточняется, что жители страны приобрели много билетов в Сочи, Краснодар, Калининград, Москву и Санкт-Петербург. Также их привлекли Минеральные Воды, Симферополь, Уфа, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

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