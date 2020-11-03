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МВД Австрии: Анализ видео теракта в Вене пока исключает версию о соучастнике
Фото: youtube.com/BBC

МВД Австрии: Анализ видео теракта в Вене пока исключает версию о соучастнике

Евгения Звощик

В мире

Анализ видеозаписей очевидцев теракта в австрийской Вене пока что не указывает на наличие второго преступника. Об этом сообщил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер во вторник, 3 ноября, во время пресс-конференции.

Он уточнил, что свидетели произошедшего предоставили полицейским один терабайт данных — 20 тысяч видеозаписей. В данный момент правоохранители изучают полученные данные.

— К настоящему моменту уже просмотрели более 50 процентов материала, но оценка еще не завершена, — уточнил Нехаммер.

Он добавил, что, так как анализ еще не завершен, нельзя окончательно заявить, сколько именно преступников ответственны за нападение в Вене, передает РИА Новости.

Ранее Нехаммер уточнил, что в результате теракта в Вене четыре человека погибли, а 22 получили ранения. По делу о теракте были задержаны 14 человек из окружения ликвидированного стрелка.

Стрельба в Вене

Напомним, стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября. Глава МВД Австрии назвал стрельбу в городе терактом. При этом в Министерстве внутренних дел Австрии ранее сообщали о нескольких жертвах, не называя конкретное их число.

Одного из нападавших удалось ликвидировать. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски сбежавших террористов. Как заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, преступники вооружены и представляют опасность. В связи с этим министр призывает жителей Вены оставаться в домах и не выходить на улицу.

Ответственность за стрельбу в Вене взяли на себя джихадисты, назвав причиной преступления сведение счетов за участие Австрии в международной коалиции по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»*.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.

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