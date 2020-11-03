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Москвичи принесли цветы и свечи к посольству Австрии после теракта в Вене
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Москвичи принесли цветы и свечи к посольству Австрии после теракта в Вене

Кирилл Николаев

Происшествия

Москвичи принесли цветы и свечи к посольству Австрии, выражая солидарность с австрийским народом после теракта в Вене. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщает РИА Новости.

Здание посольства находится в Староконюшенном переулке. Жители столицы принесли букеты красных роз и гвоздик, а также установили горящие свечи. Государственный флаг на здании дипмиссии приспущен.

Стрельба в Вене

Напомним, стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября. Глава МВД Австрии назвал стрельбу в городе терактом. При этом в Министерстве внутренних дел Австрии ранее сообщали о нескольких жертвах, не называя конкретное их число.

Одного из нападавших удалось ликвидировать. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски сбежавших террористов. Как заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, преступники вооружены и представляют опасность. В связи с этим министр призывает жителей Вены оставаться в домах и не выходить на улицу.

Ответственность за стрельбу в Вене взяли на себя джихадисты, назвав причиной преступления сведение счетов за участие Австрии в международной коалиции по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»*.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.

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